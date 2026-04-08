Japón valora positivamente el alto el fuego entre EE. UU. e Irán

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Tokio, 8 de abril (Jiji Press)—El secretario jefe del Gabinete, Kihara Minoru, declaró el miércoles que el Gobierno de Japón valora de manera positiva el acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

“Esperamos que se alcance pronto un acuerdo definitivo (de paz) por la vía diplomática”, afirmó Kihara en una rueda de prensa.

“Lo más importante es rebajar realmente las tensiones y garantizar una navegación segura por el estrecho de Ormuz”, añadió, refiriéndose a la importante vía marítima que ha sido bloqueada de facto por Irán.

Asimismo, afirmó que el Gobierno de Japón realizará esfuerzos diplomáticos en estrecha colaboración con otros miembros de la comunidad internacional.

Kihara recordó además que el Gobierno de Japón espera organizar una conversación telefónica entre la primera ministra, Takaichi Sanae, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

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