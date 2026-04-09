La primera ministra Takaichi pide al presidente de Irán una reducción de las tensiones en Oriente Medio

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Tokio, 8 de abril (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, pidió el miércoles a Irán una reducción de las tensiones en Oriente Medio a la mayor brevedad durante una conversación telefónica de unos 25 minutos con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

Takaichi también instó al país de Oriente Medio a garantizar con rapidez la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de crudo, para los buques de todos los países, incluido Japón. Ambos líderes acordaron mantener una comunicación estrecha.

Es la primera vez que los líderes de ambos países mantienen conversaciones desde que Estados Unidos e Israel lanzaran sus ataques contra Irán a finales de febrero.

La primera ministra Takaichi señaló a Pezeshkian que Japón acoge con satisfacción el acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado el martes entre Estados Unidos e Irán.

“La rápida desescalada de la situación, incluida la garantía de la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, es de suma importancia”, afirmó Takaichi, quien expresó su esperanza de que la paz se logre pronto mediante esfuerzos diplomáticos.

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