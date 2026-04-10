Las películas de tres directores japoneses compiten por la Palma de Oro
NoticiasCine
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
París, 9 de abril (Jiji Press)—Las películas de tres directores japoneses —Koreeda Hirokazu, Hamaguchi Ryūsuke y Fukada Kōji— compiten por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de este año, que se celebrará en mayo en el sur de Francia, según informaron los organizadores el jueves.
Es poco habitual que tres directores japoneses compitan al mismo tiempo por el primer premio del festival.
Sheep in the Box, de Koreeda, es una historia futurista en la que una pareja casada adopta un robot humanoide que se parece a su hijo fallecido. El filme está protagonizado por la actriz Ayase Haruka y por Daigo, del dúo de cómicos Chidori.
La película All of Sudden, de Hamaguchi, cuenta las interacciones entre una mujer japonesa que lucha contra una enfermedad y el director de una residencia de ancianos en Francia.
En Nagi Notes, de Fukada, la actriz Matsu Takako interpreta a la protagonista, una escultora.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]