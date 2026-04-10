Japón concede menos importancia a China en el Libro Azul Diplomático de 2026

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Tokio, 10 de abril (Jiji Press)—El Gobierno japonés ha rebajado la importancia diplomática de China en un contexto de deterioro de las relaciones entre Tokio y Pekín a raíz de las declaraciones de la primera ministra Takaichi Sanae el pasado noviembre sobre una posible “contingencia en Taiwán”.

El Libro Azul Diplomático de 2026, aprobado en una reunión del Gabinete el viernes, describe a China como “un país vecino importante”, en contraste con la edición de 2025, en la que se afirmaba que ambos países mantenían “una de las relaciones bilaterales más importantes”.

El informe anual más reciente señala que China ha intensificado sus “críticas unilaterales y acciones coercitivas” contra Japón desde noviembre, citando, entre otros casos, la amenaza en redes sociales del cónsul general chino en Osaka, Xue Jian, de “cortar un sucio cuello”, la iluminación con radar por parte de aeronaves militares chinas contra aviones de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, así como las restricciones de Pekín a la importación de bienes de uso dual procedentes de Japón.

Por su parte, Japón “sigue abierto al diálogo con China”, señala el documento. Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que la revisión de la valoración de las relaciones con China refleja, en parte, las declaraciones de línea dura realizadas por la primera ministra japonesa en el Parlamento sobre ese país.

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