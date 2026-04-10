Japón aprueba un programa de apoyo para la generación de la “era glacial del empleo”

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Tokio, 10 de abril (Jiji Press)—El Gobierno de Japón aprobó el viernes un programa de apoyo a la llamada generación de la “era glacial del empleo”, con la intención de aplicar medidas de ayuda de forma intensiva durante tres años, hasta el ejercicio fiscal 2028.

El programa se centra en mejorar las condiciones laborales y garantizar el acceso a la vivienda ante el envejecimiento de dicha generación, es decir, aquellas personas que tuvieron dificultades para encontrar empleo tras graduarse, a raíz del colapso de la burbuja económica de Japón a comienzos de la década de 1990.

Los avances se revisarán anualmente en reuniones en las que participarán gobiernos locales, representantes de trabajadores y empresas, así como expertos, y las medidas de apoyo se modificarán según sea necesario.

En el marco del programa, se proporcionará en las oficinas públicas de empleo Hello Work de todo el país información sobre cambios de trabajo que puedan conducir a aumentos salariales. Asimismo, se ofrecerán oportunidades de reciclaje profesional mediante subvenciones a los gobiernos locales.

Para prepararse ante el envejecimiento de esta generación, el Gobierno también trabajará para facilitar el acceso a viviendas de bajo alquiler y garantizar oportunidades de empleo incluso después de que estas personas cumplan 65 años.

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