Japón promoverá el uso de la IA y la robótica en la reparación de buques

Noticias

Tokio, 10 de abril (Jiji Press)—El Gobierno japonés anunció el viernes una serie de medidas destinadas a fomentar las inversiones público-privadas en el sector de la construcción naval, entre las que se incluye el uso de inteligencia artificial y robots para la reparación de buques en el país, como parte del objetivo de la primera ministra Takaichi Sanae de revitalizar la industria.

En la actualidad, la mayoría de las reparaciones en Japón se realizan en buques nacionales, mientras que alrededor del 90 % de las embarcaciones empleadas en rutas internacionales, como los petroleros, se reparan en el extranjero. El Gobierno pretende mejorar el sistema nacional de reparación naval para garantizar un transporte marítimo estable.

El Ejecutivo japonés se ha fijado el objetivo de duplicar la construcción anual de buques para 2035 y ha reconocido la necesidad de reforzar el suministro de componentes como equipos de sonar y hélices.

El Gobierno tiene previsto financiar las medidas de fomento de la inversión con un fondo de 120.000 millones de yenes destinado a la revitalización del sector de la construcción naval, incluido en el presupuesto suplementario para el ejercicio fiscal 2025.

Por otra parte, Japón tiene previsto continuar las conversaciones sobre un marco para la construcción de buques de transporte de gas natural licuado.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]