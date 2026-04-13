Un sitio web en el que los usuarios pueden evaluar a jueces está generando interés en Japón

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Tokio, 12 de abril (Jiji Press)—“Mapa de Jueces” (Saibankan Mappu), un sitio web que evalúa a jueces de todo Japón con un sistema de cinco niveles y comentarios, y que incluye explicaciones de las sentencias que han dictado, está generando interés en el país.

El abogado Tanaka Kazuya, autor del sitio, asegura que lo creó con la intención de que “resulte más fácil formarse una idea de cómo son los jueces”. Tanaka, que es miembro del Colegio de Abogados de Tokio y está especializado en litigios relacionados con internet, lo creó utilizando inteligencia artificial generativa.

El sitio incluye los nombres de los jueces que han llevado casos destacados recogidos en los medios de comunicación, explicaciones de sus resoluciones y artículos académicos. Según Tanaka, a mediados de marzo el sitio recibía entre 20.000 y 30.000 visitas diarias.

El creador de Saibankan Mappu afirma que tuvo la idea de crear el sitio después de quedar insatisfecho con la sentencia de un caso en el que actuó como representante de la parte demandante. En el litigio, una empresa inmobiliaria de la prefectura de Ibaraki solicitó a Google la eliminación de reseñas publicadas en “Google Maps”, pero tanto en primera como en segunda instancia perdió el caso. La sentencia de apelación señaló que las reseñas “reflejan percepciones y valoraciones subjetivas de hechos por parte de individuos, y los lectores no las aceptan de forma inmediata como veraces”.

Tanaka consideró que “para los trabajadores autónomos, las reseñas pueden determinar el rumbo de su negocio”, y que por tanto “la sentencia no refleja la realidad”. En este contexto, se preguntó qué decisión adoptaría un juez si se encontrase en la misma situación, lo que le llevó a idear el sitio.

La plataforma también está generando debate entre los propios jueces. Un magistrado veterano señaló que “es inevitable que quienes pierden escriban diversas cosas”, pero valoró positivamente que “(a través de los comentarios) se pueda entender concretamente qué aspectos se consideraron problemáticos”.

Los comentarios, sin embargo, conllevan el riesgo de derivar en difamación contra personas concretas. Tanaka indicó que eliminará aquellos que supongan una vulneración de derechos y subrayó: “No es mi intención que la atención se centre únicamente en los comentarios. Me gustaría que se observen también otros aspectos, como el análisis de la jurisprudencia y los artículos académicos”.

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