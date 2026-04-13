La primera ministra Takaichi espera contar con una propuesta de enmienda constitucional en un año

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Tokio, 12 de abril (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, hizo un llamamiento el domingo a fijar un plazo de un año para presentar una propuesta de revisión de la Constitución.

En un discurso pronunciado durante la convención anual del Partido Liberal Democrático (PLD) en Tokio, del que también es presidenta, declaró: “Nos gustaría poder celebrar el próximo año una convención en la que estemos en condiciones de afirmar que una propuesta de revisión constitucional está en marcha”.

“Pidamos con audacia al pueblo si desea abrir una nueva página de la historia”, añadió, mostrando su voluntad de organizar un referéndum sobre esta reforma.

Entre las propuestas planteadas figura la inclusión explícita de las Fuerzas de Autodefensa de Japón en el artículo 9, así como la introducción de un artículo relativo a situaciones de emergencia nacional.

La jefa de Gobierno subrayó que “la Constitución expresa el ideal de sociedad que queremos construir”, y añadió que “no se trata de debatir por debatir, sino de debatir para decidir”. De esta forma, insistió en la necesidad de acelerar las deliberaciones en las comisiones constitucionales de ambas cámaras de la Dieta.

En cuanto a la gestión del partido, se refirió a la amplia victoria obtenida en las elecciones legislativas de febrero, afirmando que “el número de promesas cumplidas este año y las que puedan cumplirse el próximo determinarán el fortalecimiento del partido”. De cara a las elecciones locales unificadas de la próxima primavera y a las elecciones a la Cámara Alta de 2028, expresó su determinación de “construir un partido fuerte, capaz de ganar elecciones tanto a nivel nacional como local”.

En relación con las medidas destinadas a garantizar la continuidad de la familia imperial, explicó que se dará prioridad a un sistema que permita a hombres procedentes de la antigua nobleza imperial reincorporarse a la familia imperial mediante adopción. El presidente del Consejo de Investigación Política del partido, Kobayashi Takayuki, indicó a la prensa que se aspira a revisar la ley de la Casa Imperial durante el actual periodo de sesiones parlamentarias.

Durante esta convención, el partido también adoptó su línea de actuación para 2026. Reforzado por su victoria en las legislativas, considera que se trata de “una ocasión ideal para consolidar las bases necesarias para ganar todas las elecciones” y anunció su compromiso total con los próximos comicios locales y a la Cámara Alta.

Entre los invitados figuraba Yoshimura Hirofumi, líder del Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón) y miembro de la coalición gubernamental, quien abogó, entre otras medidas, por reducir el número de diputados y aprobar una ley sobre una “capital secundaria”, instando a avanzar sin demora en la reforma constitucional.

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