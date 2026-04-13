El alcalde de Ogasawara acepta implícitamente un estudio para instalar un almacén de residuos nucleares en Minamitorishima

Noticias

Tokio, 13 de abril (Jiji Press)—Shibuya Masaaki, alcalde del municipio insular de Ogasawara, mostró el lunes su disposición tácita a que el Gobierno japonés lleve a cabo un estudio documental sobre la viabilidad de construir una instalación de almacenamiento final de residuos altamente radiactivos en Minamitorishima, una de las islas Ogasawara.

Según fuentes conocedoras de la cuestión, Shibuya afirmó en una reunión a puerta cerrada con residentes locales que debería ser el Gobierno central quien decida si se realiza el estudio en Minamitorishima. Ese día se celebraron dos reuniones de este tipo, una en Chichijima y otra en Hahajima, ambas islas habitadas del archipiélago de Ogasawara, en el Pacífico y administrado por Tokio.

Minamitorishima, la isla más oriental de Japón, situada a unos 1.950 kilómetros al sureste del centro de Tokio, sería el cuarto lugar en aceptar un estudio de este tipo, después de la localidad de Suttsu y la aldea de Kamoenai, ambas en la prefectura más septentrional de Hokkaidō, así como la localidad de Genkai, en la prefectura suroccidental de Saga.

El 3 de marzo, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria solicitó al municipio de Ogasawara que aceptara la realización del estudio documental en Minamitorishima, en lo que constituye el primer caso en que se pide su aprobación sin que exista una solicitud previa por parte de un gobierno local implicado.

Los días 14 y 21 de marzo, el ministerio celebró un total de cuatro reuniones informativas con la comunidad, conjuntamente con la Organización para la Gestión de Residuos Nucleares de Japón, para explicar cómo se gestionarán los residuos radiactivos procedentes de las centrales nucleares y cómo se llevará a cabo el estudio.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]