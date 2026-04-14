La policía encuentra un cuerpo sin vida durante la búsqueda del menor desaparecido en Kioto

Noticias

Nantan, prefectura de Kioto, 13 de abril (Jiji Press)—Agentes de la policía de la prefectura de Kioto encontraron el lunes en una zona montañosa un cuerpo sin vida durante la búsqueda del menor de 11 años Adachi Yūki, alumno de una escuela primaria local desaparecido desde el pasado 23 de marzo. Se realizará una autopsia para confirmar la identidad de la víctima y determinar las causas de la muerte.

Según la policía, el cuerpo, de pequeña estatura, vestía una chaqueta polar de color azul oscuro, pantalón beige y calcetines, pero no llevaba calzado. En el momento de su desaparición, el niño también vestía una prenda polar y pantalón beige.

La policía halló el cuerpo el lunes, a última hora de la tarde, durante una operación de búsqueda en la que participaron unos 50 agentes. La víctima estaba boca arriba y se encontraba a unos dos kilómetros al suroeste de la escuela primaria, en la ciudad de Nantan. Según las primeras observaciones, la muerte se habría producido varios días antes, o incluso más; todavía no se han podido determinar el sexo de la víctima ni la posible presencia de heridas.

De acuerdo con la policía prefectural, el 23 de marzo, alrededor de las 8:00, el joven Yūki fue trasladado en coche por su padre hasta las inmediaciones de la escuela primaria de Sonobe. Tras bajar del vehículo, se perdió su rastro. Ese día se celebraba en el centro una ceremonia de graduación. El profesor principal constató su ausencia hacia las 8:30, pero no contactó de inmediato con los padres, sino que lo hizo alrededor de las 11:50. El padre alertó a la policía poco después del mediodía.

El 29 de marzo, un familiar encontró en una zona montañosa, a unos tres kilómetros al oeste de la escuela, la mochila escolar amarilla que el niño utilizaba para ir a clase.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]