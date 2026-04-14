Se cumplen 10 años de los devastadores terremotos que sacudieron Kumamoto en 2016

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Mashiki, prefectura de Kumamoto, 14 de abril (Jiji Press)—El martes, numerosas personas rindieron homenaje a las víctimas de dos potentes terremotos que sacudieron principalmente la prefectura de Kumamoto hace diez años.

En la localidad de Mashiki, unos 40 funcionarios municipales, entre ellos el alcalde Nishimura Hironori, hicieron una ofrenda de flores blancas en un altar instalado cerca del edificio del ayuntamiento y guardaron un minuto de silencio por quienes perdieron la vida en la catástrofe.

El martes se cumplió el décimo aniversario del sismo precursor ocurrido el 14 de abril de 2016. El terremoto principal tuvo lugar dos días después.

“Me comprometí a transmitir las lecciones de los terremotos (a las próximas generaciones) y a hacer de nuestra localidad un lugar más dinámico que antes del desastre”, declaró Nishimura ante los medios de comunicación. “Como aún hay personas que no han podido reconstruir sus vidas, seguiré apoyando a los damnificados hasta el final”, añadió.

En la localidad de Mashiki fallecieron un total de 45 personas, incluidas otras muertes relacionadas con la catástrofe. Según datos del ayuntamiento, el terremoto causó daños en el 98 % de las viviendas del municipio. El número total de viviendas total o parcialmente destruidas ascendió a 6.259, y hasta 16.000 personas llegaron a vivir en los refugios.

Las instalaciones públicas del municipio afectadas por el desastre quedaron totalmente restauradas a finales de marzo del año pasado. La carretera prefectural Kumamoto-Takamori, en la que las viviendas derrumbadas por el terremoto bloqueaban la calzada y dificultaban las operaciones de evacuación y rescate, se reabrió al tráfico en marzo de este año tras finalizar las obras de ampliación a cuatro carriles en un tramo de unos 3,8 kilómetros.

Como parte de la iniciativa para construir una ciudad resistente a los desastres, el proyecto de reordenación territorial de unas 28 hectáreas que la prefectura está llevando a cabo en el municipio tiene prevista su finalización en marzo de 2028.

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