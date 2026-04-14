Las emisiones de gases de efecto invernadero de Japón alcanzaron un mínimo histórico en el año fiscal 2024

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Tokio, 14 de abril (Jiji Press)—El Ministerio de Medioambiente informó el martes de que las emisiones de gases de efecto invernadero de Japón se redujeron un 1,9 % en el ejercicio fiscal 2024 respecto al año anterior, hasta un mínimo histórico de 1.046 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Este descenso se debió al aumento del uso de energías renovables y de la energía nuclear para la generación de electricidad, así como a una disminución de la producción en la industria manufacturera.

Las emisiones netas, tras restar la absorción de los bosques y otros sumideros de carbono, también se redujeron un 1,9 %, hasta situarse en unos 994 millones de toneladas.

La cifra, un 28,7 % inferior a la del año de referencia (el ejercicio fiscal 2013), quedó por debajo de los mil millones de toneladas por primera vez.

El Gobierno de Japón espera recortar las emisiones en un 46 % para el año fiscal 2030 respecto al nivel de 2013, con el fin de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

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