Japón restringirá el uso de baterías externas en los vuelos a partir del 24 de abril

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Tokio, 14 de abril (Jiji Press)—El Ministerio de Transporte de Japón anunció el martes que a partir del 24 de abril se introducirán restricciones más estrictas sobre las baterías externas (power banks) durante los vuelos, a raíz de una serie de incidentes relacionados con estos dispositivos en aviones.

Según las nuevas normas, cada pasajero podrá llevar en su equipaje de mano un máximo de dos baterías externas, cada una con una capacidad igual o inferior a 160 vatios-hora.

Quedará prohibido cargar estas baterías, así como utilizarlas para cargar dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes durante el vuelo.

Las normas vigentes seguirán en vigor: las baterías portátiles deberán transportarse en cabina y no en el equipaje facturado, y los pasajeros deberán mantenerlas al alcance, sin colocarlas en los compartimentos superiores ni en otras áreas de almacenamiento.

Quienes carguen baterías portátiles o lleven a bordo más de dos dispositivos incumpliendo las nuevas normas podrán enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión o a multas de hasta 1 millón de yenes.

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