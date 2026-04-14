Nissan equipará el 90 % de sus futuros vehículos con IA para la conducción autónoma

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Yokohama, 14 de abril (Jiji Press)—Nissan Motor Co. anunció el martes que prevé equipar el 90 % de sus futuros modelos de vehículos con tecnología de conducción automatizada basada en inteligencia artificial.

Este plan forma parte de la visión a largo plazo presentada por la compañía ese mismo día. El documento también contempla reducir su gama global de vehículos de 56 a 45 modelos, en un esfuerzo por optimizar sus operaciones.

La visión a largo plazo apuesta por una estrategia de reestructuración centrada en la inteligencia artificial, al considerar el fabricante, que atraviesa dificultades, que ya ha definido medidas de reorganización suficientes, incluidos cierres de plantas y recortes de empleo.

El presidente y consejero delegado de Nissan, Iván Espinosa, afirmó que la empresa está avanzando de forma constante hacia su recuperación y que acelerará la innovación y electrificación de sus vehículos aprovechando la tecnología de IA.

En esta visión, Nissan sitúa a Japón, Estados Unidos y China como sus “mercados clave”. En Japón, prevé lanzar nuevos modelos a partir del ejercicio fiscal 2028 para atraer a clientes jóvenes, con el objetivo de alcanzar unas ventas anuales de 550.000 unidades para el ejercicio fiscal 2030.

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