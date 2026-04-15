Encuentran manchas en un tesoro nacional de un templo de Nara

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Nara, 14 de abril (Jiji Press)—La policía de la prefectura de Nara informó el martes de que se han encontrado manchas en la piedra “Bussokuseki”, que contiene unas huellas que, se dice, representan los pies de Buda y que está designada como tesoro nacional de Japón en el templo Yakushiji, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad.

La policía investiga el caso bajo la sospecha de una posible violación de la ley de protección de bienes culturales. Un trabajador del templo descubrió hacia las 16:00 del domingo cuatro manchas, rastros de algún tipo de líquido, en la parte superior de la huella de piedra, que se encuentra en el salón principal del templo. Cada mancha medía entre uno y dos centímetros cuadrados y no presentaba olor perceptible.

De acuerdo con el templo, esta huella de piedra, la “Bussokuseki” más antigua que se conserva en Japón, fue creada en el año 753.

“Es muy lamentable que un bien cultural preservado durante tantos años haya sido dañado”, declaró Matsukubo Kashu, administrador jefe del templo. “Estudiaremos reforzar las medidas de seguridad, manteniendo al mismo tiempo la apertura al público para las visitas habituales.”

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