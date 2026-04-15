Identifican el cuerpo sin vida hallado en las montañas de Kioto como el del menor desaparecido

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Kioto, 14 de abril (Jiji Press)—El cuerpo hallado el lunes en una zona montañosa de Nantan, en la prefectura de Kioto, en el oeste de Japón, ha sido identificado mediante análisis de ADN como el de un niño de 11 años que se encontraba desaparecido, según informaron el martes fuentes de la investigación.

Adachi Yūki, alumno de una escuela primaria pública local, permanecía desaparecido desde el pasado 23 de marzo.

La policía de la prefectura de Kioto realizó el martes una autopsia judicial y señaló que no pudo determinar la causa de la muerte, ya que se cree que había transcurrido un tiempo considerable desde el fallecimiento, que se estima se produjo a finales de marzo.

La policía también examinó el lugar donde fue encontrado el cuerpo, e investiga la posibilidad de que el menor se hubiera visto implicado en un incidente criminal.

Según la policía prefectural, el cuerpo fue hallado boca arriba en una zona montañosa situada a unos 2 kilómetros al suroeste de la escuela primaria, alrededor de las 16:45 del lunes. Vestía un forro polar azul oscuro, una sudadera gris y pantalones beige, pero no llevaba calzado. El día de su desaparición, Adachi llevaba un forro polar negro y gris, una sudadera gris, pantalones chinos y zapatillas negras.

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