La primera ministra Takaichi y el sultán de Omán acuerdan cooperar en relación con la situación de Irán

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Tokio, 14 de abril (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, y el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, acordaron el martes cooperar para contribuir a la desescalada de la situación relacionada con Irán.

Durante una conversación telefónica de unos 20 minutos, Takaichi subrayó que es esencial garantizar cuanto antes la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz para todos los buques, incluidos los de Japón y otros países asiáticos. El estrecho se encuentra de facto bloqueado a raíz de la ofensiva que las fuerzas de Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.

La dirigente japonesa también expresó su agradecimiento por los esfuerzos de Omán para proteger a los ciudadanos japoneses. En declaraciones a la prensa tras la llamada, indicó que Japón estudiará la posibilidad de ofrecer apoyo para la reconstrucción de Omán, que ha sufrido pérdidas humanas y materiales a causa del conflicto.

El sultán omaní destacó la importancia de resolver la situación por la vía diplomática y expresó su disposición a cooperar con Japón y otros países para estabilizar la situación y restablecer la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz.

Takaichi también mantuvo conversaciones telefónicas con los líderes de otros países implicados, entre ellos Irán y Pakistán.

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