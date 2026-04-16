Japón pone en marcha iniciativas para evitar que su Estadio Nacional se convierta en un “legado negativo”

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Tokio, 16 de abril (Jiji Press)—Más de cuatro años después de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, celebrados en el verano de 2021, se están llevando a cabo iniciativas para evitar que el nuevo Estadio Nacional de Japón acabe convirtiéndose en un “elefante blanco”.

El estadio, construido en el corazón de la capital del país en noviembre de 2019, fue la principal sede de los Juegos. Se estima que sus costes anuales de mantenimiento y gestión alcanzan los 2.400 millones de yenes, lo que ha suscitado preocupación por la posibilidad de que el recinto se convierta en un legado negativo de este evento deportivo cuatrienal.

Para hacerlo viable, el Consejo de los Deportes de Japón, organismo público propietario del estadio, privatizó la gestión y las operaciones la pasada primavera. El gigante financiero Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., que obtuvo los derechos de denominación del recinto, cambió su nombre a MUFG Stadium en enero de este año.

El mes pasado, la empresa operadora del estadio anunció los detalles de un nuevo proyecto denominado “Kokuritsu Next”, en el que se invirtieron unos 9.000 millones de yenes en su renovación. El estadio presentó sus renovadas zonas de restauración, así como 53 nuevas suites de hospitalidad destinadas a clientes corporativos.

“Nuestro objetivo es transformar nuestras instalaciones en un estadio orientado al futuro, conectado con la cultura, la economía, la comunidad local y la sociedad, y no solo en un lugar donde se celebran competiciones deportivas”, afirmó Takeuchi Kōji, presidente de la empresa operadora, Japan National Stadium Entertainment Inc.

La gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, declaró al respecto: “Espero que aporte aún más vitalidad y un ambiente más animado a Tokio”. Por su parte, un responsable del proyecto señaló: “Aspiramos a lograr la rentabilidad en un plazo de dos a tres años. Queremos convertirlo en un estadio abierto”.

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