Restauran parcialmente el socavón surgido en una calle de Saitama en 2025

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Yashio, prefectura de Saitama, 15 de abril (Jiji Press)—Una sección de carretera cerrada tras la aparición, en enero de 2025, de un socavón producido por una tubería dañada en el sistema de alcantarillado se abrió de nuevo al tránsito este miércoles.

Según el Gobierno prefectural de Saitama, se tardará más tiempo en completar la restauración de la zona colapsada, que se encuentra en la ciudad de Yashio, en la prefectura de Saitama, al norte de Tokio. No está claro cuándo volverá a abrirse por completo esa sección de la carretera al tránsito de vehículos.

En el lugar, una intersección de seis vías, unos 600 metros de cuatro de los carriles que van de este a oeste se cerraron por completo como consecuencia del incidente del socavón, que se cobró la vida de un conductor de camión. El Gobierno prefectural construyó un puente improvisado sobre la zona caída usando dos vías del lado sur, lo cual creó dos carriles temporales.

Según Kinoshita Fumie, de 56 años, una residente de la zona, “Es un gran paso. Estoy contenta”. Y sin embargo, añadió que había mucho tránsito en la carretera prefectural, incluso antes del accidente: “Quizá sea inevitable que se produzcan atascos, con solo dos carriles”. Kinoshita también expresó sus preocupaciones sobre el puente temporal; asegura, por ejemplo, que tiembla mucho cuando lo cruzan vehículos muy grandes.

El 28 de enero de 2025 la parte central de la intersección se derrumbó, haciendo que un camión que pasaba en ese momento cayera en el socavón. La cabina del conductor quedó atascada en una tubería del alcantarillado, y el cuerpo sin vida del conductor, de 74 años, no se pudo recuperar hasta unos tres meses más tarde.

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