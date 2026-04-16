Japón levantará las restricciones a la donación de órganos para las personas que hayan estado en Europa

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Tokio, 15 de abril (Jiji Press)—El Ministerio de Salud de Japón decidió el miércoles levantar las restricciones a la donación de órganos por parte de personas que hayan permanecido en Europa, una medida que se había introducido para combatir la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ). Se espera que el cambio entre en vigor ya este otoño.

La enfermedad es un trastorno neurológico que se cree está causado por la llamada “enfermedad de las vacas locas”, conocida formalmente como encefalopatía espongiforme bovina (ECJv), que se propagó principalmente en el Reino Unido a finales de la década de 1980.

Anteriormente, el ministerio restringía las donaciones de sangre de personas que habían permanecido en el Reino Unido u otras partes de Europa entre 1980 y 2004, e imponía restricciones similares a la donación de órganos.

En enero, el ministerio decidió eliminar las restricciones a la donación de sangre en respuesta a la disminución del número de casos de esta enfermedad y a la supresión de medidas similares en otros países.

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