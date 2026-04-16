La policía registra la casa del padre del menor de 11 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado en Kioto

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Nantan, prefectura de Kioto, 15 de abril (Jiji Press)—La policía japonesa prevé emitir una orden de arresto contra el padre de un niño de 11 años cuyo cuerpo fue hallado el lunes en una zona montañosa de la ciudad de Nantan, en la prefectura de Kioto, tras su desaparición el mes pasado.

El hombre, de unos treinta años, está siendo investigado por sospecha de abandono de cadáver, según fuentes cercanas a la investigación. Esta decisión se produce tras sus propias declaraciones, que apuntan a su implicación en el abandono del cuerpo de su hijo, Adachi Yuki.

Ese mismo día, la policía registró el domicilio familiar y llevó a cabo interrogatorios voluntarios a personas cercanas. Desde las 7:00 de la mañana, se pudo ver a investigadores realizar distintas tareas en el lugar, entre ellas medir la anchura de una vía con cintas métricas e inspeccionar una estructura descrita como un cobertizo de almacenamiento.

El 23 de marzo, alrededor de las 8:00, el sospechoso condujo al menor hasta las inmediaciones de la escuela primaria de Sonobe. El rastro de Yuki se perdió después de que se bajase del vehículo. Ese día se celebraba en la escuela una ceremonia de graduación. El profesor tutor constató su ausencia hacia las 8:30, pero no contactó de inmediato con los padres, a quienes avisó solo alrededor de las 11:50. El padre alertó a la policía poco después del mediodía.

El cuerpo del menor fue finalmente descubierto el 13 de abril hacia las 16:45, tendido boca arriba en una zona forestal situada a unos dos kilómetros al suroeste de la escuela. No parecía haber sido ocultado. No se apreciaron heridas externas, como cortes o lesiones por arma blanca. La víctima vestía un forro polar azul oscuro, una sudadera gris y pantalones beige, pero no llevaba calzado. El día de su desaparición llevaba zapatillas negras.

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