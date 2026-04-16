Detienen por abandono de cadáver al padre del menor hallado sin vida en Kioto

Noticias

Nantan, prefectura de Kioto, 16 de abril (Jiji Press)—La policía arrestó el jueves al padre del niño de 11 años que fue hallado sin vida en la prefectura de Kioto, como sospechoso de haber abandonado el cadáver de su hijo.

El sospechoso, Adachi Yūki, empleado de una empresa y de 37 años de edad, admitió los cargos y afirmó: “No hay duda de que fui yo quien lo hizo”. Según fuentes de la investigación, Adachi también admitió haber matado a su hijo.

Más de tres semanas después de que se denunciara la desaparición del menor, la investigación dio un giro inesperado que condujo al arresto. La policía de la prefectura de Kioto ha establecido un cuartel de investigación con un equipo formado por 37 agentes que examinarán las circunstancias precisas que rodean el abandono del cuerpo e investigarán el móvil del crimen.

Se cree que el padre del menor transportó y abandonó el cadáver de su hijo, Adachi Yuki, en una zona boscosa de Nantan, Kioto, entre la mañana del 23 de marzo y las 4:45 p.m. del lunes aproximadamente. Aunque el nombre del hijo se escribe igual que el del padre en caracteres latinos, en japonés se escribe y se pronuncia de forma distinta.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]