La primera ministra Takaichi, incluida en la lista de la revista ‘Time’ de las 100 personas más influyentes

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Nueva York, 15 de abril (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, ha sido incluida en la lista de 2026 de las 100 personas más influyentes del mundo, elaborada por la revista Time y publicada el miércoles.

En un artículo en el que escribe sobre Takaichi, la gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, afirma que el pueblo japonés fue “testigo de un momento transformador e histórico” cuando la política japonesa se convirtió en la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno del país el pasado octubre.

“El mundo político de Japón tuvo una vez un ‘techo de hierro’ que mantenía a las mujeres alejadas del puesto de máxima responsabilidad de la nación”, afirma Koike. En el mismo texto, señala que Takaichi finalmente había “hecho añicos el techo”, describiendo el hito como “un paso sólido” hacia una sociedad en la que las mujeres puedan prosperar.

La lista de este año también incluyó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al presidente chino, Xi Jinping, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como al papa León XIV y a Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York.

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