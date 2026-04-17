El nuevo tren de diagnóstico del Shinkansen de JR Tōkai es bautizado como “Doctor S”

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Tokio, 16 de abril (Jiji Press)—Ferrocarriles del Centro de Japón (JR Tōkai) anunció el jueves que cuatro trenes de alta velocidad Shinkansen de la serie N700S, que se utilizarán también para la inspección de los equipos, han recibido el nombre de “Doctor S”.

JR Tōkai reveló asimismo el logotipo de los trenes, que están equipados con dispositivos de inspección y serán los sucesores del tren “Doctor Yellow” restante.

Mientras que el tren Doctor Yellow está dedicado exclusivamente a las operaciones de diagnóstico, los trenes Doctor S inspeccionarán las vías, los cables aéreos y otros equipos mientras transportan pasajeros.

Según la compañía, los cuatro trenes, cada uno con 16 coches, tienen previsto incorporarse al servicio de pasajeros por etapas a partir de octubre y comenzar las inspecciones de manera completa en enero de 2027, tras las operaciones de prueba de los dispositivos.

JR Tōkai señaló que la letra S simboliza la imagen de marca de su línea Tōkaido Shinkansen, utilizada, por ejemplo, en los vagones “S Work” y el servicio “S Wi-Fi for Biz”, así como en el N700S.

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