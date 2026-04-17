La pareja de patinadores artísticos japoneses conocida como “Riku-Ryū” anuncia su retirada del patinaje competitivo

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Tokio, 17 de abril (Jiji Press)—Los japoneses Miura Riku y Kihara Ryūichi, medallistas de oro en la prueba de parejas de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, anunciaron el viernes que se retirarán de la competición al finalizar la presente temporada.

Conocidos popularmente como “Riku-Ryū”, Miura, de 24 años, y Kihara, de 33, se convirtieron en la primera pareja japonesa de patinaje artístico en conquistar el oro olímpico en la gran cita deportiva celebrada en febrero. El dúo se alzó con lo más alto del podio tras lograr una puntuación récord mundial en el programa libre, compensando con creces un costoso error que los había dejado en quinta posición en el programa corto.

A través de las redes sociales, Miura y Kihara agradecieron a sus seguidores, así como a su entrenador y a su equipo técnico. “Hemos compartido con todos ustedes nuestros altibajos, y el tiempo que hemos pasado juntos es un tesoro incalculable”, señalaron en un mensaje publicado en japonés en redes sociales.

“Aunque nuestra carrera competitiva en el patinaje artístico llegue a su fin, no nos arrepentimos de nada y sentimos que hemos dado todo lo que podíamos”, añadieron.

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