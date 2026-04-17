Japón planea establecer directrices sobre indemnizaciones por el uso de voces generadas por IA

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Tokio, 17 de abril (Jiji Press)—El Ministerio de Justicia de Japón anunció el viernes que creará un comité de expertos para establecer directrices sobre procedimientos civiles destinados a reclamar indemnizaciones por el uso no autorizado de voces e imágenes de intérpretes generadas mediante inteligencia artificial generativa.

La medida tiene como objetivo ayudar a actores, actores de doblaje y otros profesionales a proteger sus derechos en un contexto en el que la normativa se ha quedado rezagada frente al rápido aumento de reproducciones generadas por IA sin permiso.

El comité estudiará cuestiones como los criterios para determinar qué actos pueden considerarse ilegales en virtud de la legislación vigente y cómo calcular el importe de las indemnizaciones. Celebrará su primera reunión el 24 de abril, con el objetivo de elaborar las directrices para este verano.

El grupo estará compuesto por ocho expertos versados en derecho de propiedad intelectual y en el Código Civil, y estará presidido por Tamura Yoshiyuki, profesor de la Escuela de Posgrado de Derecho y Política de la Universidad de Tokio.

El comité debatirá en concreto si el uso no autorizado de voces e imágenes generadas por IA constituye una vulneración de los derechos de imagen y de publicidad, así como si las voces están protegidas por los derechos de publicidad. Estos últimos otorgan a las personas famosas el control exclusivo sobre el valor comercial de sus nombres y fotografías.

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