Las academias de policía de Japón flexibilizarán sus normas para atraer más aspirantes

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Tokio, 20 de abril (Jiji Press)—La Agencia Nacional de Policía ha elaborado un conjunto de medidas de urgencia para hacer frente a la persistente crisis de reclutamiento, entre ellas la flexibilización de las estrictas normas vigentes en las academias de policía de todo el país.

En este marco, solicita a todos los cuerpos policiales prefecturales que revisen con rapidez ciertas restricciones, en particular las relativas al uso de teléfonos inteligentes, el peinado, las salidas o los permisos nocturnos de los alumnos, con el fin de atraer a un mayor número de candidatos. Estas medidas deberán concretarse a lo largo del año.

El número total de aspirantes a las oposiciones del año fiscal 2024 ascendió a 43.000 en todo el país. Esto supone un descenso considerable con respecto a los 93.000 aspirantes del año fiscal 2015 y los 137.000 del año fiscal 2010. “La caída es aún más acusada que la de la población. El número de jubilaciones también aumenta cada año, lo que hace imprescindibles estas medidas”, declaró un responsable de la agencia.

Una encuesta de opinión realizada entre jóvenes agentes y responsables de contratación reveló que el 40 % de los encuestados albergaba inquietudes respecto a las academias de policía, considerándolas, en particular, “demasiado exigentes”. Asimismo, una cuarta parte de los participantes expresó su descontento por las dificultades de preparación de las oposiciones a la función pública.

También se anima a los cuerpos a desarrollar formaciones conjuntas para hacer frente a delitos que trascienden las fronteras prefecturales, como las estafas telefónicas o los ciberataques. Se les insta asimismo a mejorar las condiciones de vida de los alumnos, en particular mediante el refuerzo y la renovación de las infraestructuras, así como a estudiar una reducción de la duración de la formación entre el ingreso y la graduación en la academia.

Al constatar que las limitaciones relacionadas con el lugar de residencia pesan considerablemente sobre los policías, la agencia prevé redefinir los efectivos necesarios para las intervenciones de emergencia, mejorar las viviendas de servicio y cubrir mejor los gastos de traslado.

En el marco de la reforma de los procesos de selección, también contempla introducir pruebas de aptitud y otros métodos ya utilizados en el sector privado. Asimismo, prevé adelantar y aumentar la frecuencia de los exámenes, así como reclutar a profesionales a mitad de carrera en puestos superiores a los de los agentes de base, en función de su experiencia y sus resultados.

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