El padre del menor cuyo cuerpo sin vida fue hallado en Kioto buscó en internet formas de abandonar un cadáver

Noticias

Nantan, prefectura de Kioto, 19 de abril (Jiji Press)—El teléfono inteligente del padre de un niño de 11 años de la prefectura de Kioto que fue hallado sin vida, contenía un historial de búsquedas sobre cómo abandonar un cadáver, según informaron el domingo fuentes de la investigación. El padre, que tiene 37 años, fue arrestado el pasado 16 de abril.

La policía de la prefectura de Kioto está investigando las rutas que el padre, Adachi Yūki, recorrió en su coche, al considerar que intentó retrasar el hallazgo del cuerpo del menor.

Las autoridades detuvieron a Adachi bajo sospecha de haber abandonado el cuerpo de su hijo, Yuki, en una zona forestal de la ciudad de Nantan, en la misma prefectura. Sus nombres se escriben prácticamente igual en caracteres latinos, pero en japonés se escriben y se pronuncian de manera diferente.

Según las fuentes, el análisis del smartphone del padre reveló un historial de búsquedas sobre cómo abandonar un cadáver en torno al 23 de marzo, cuando el niño, alumno de la escuela primaria de Sonobe en la ciudad, desapareció.

Se cree que el sospechoso trasladó el cuerpo del menor en varias ocasiones dentro de Nantan utilizando su vehículo. La policía sospecha que el padre dejó temporalmente el cuerpo en una zona cercana a un baño público situado a unos dos kilómetros al noroeste de su domicilio en la ciudad.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]