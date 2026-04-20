Abaten un oso en Sendai bajo el sistema de emergencia vigente desde 2025

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Sendai, prefectura de Miyagi, 19 de abril (Jiji Press)—Un oso adulto que apareció en una zona residencial de Sendai, en el noreste de Japón, fue abatido el domingo en virtud del sistema de “caza de emergencia” del país.

Según informó el gobierno municipal de Sendai, el oso, que medía aproximadamente 1,5 metros de altura, permaneció durante unas 10 horas en el recinto de un complejo de apartamentos en un barrio residencial del distrito de Aoba, en la capital de la prefectura de Miyagi. No se han confirmado heridos en el incidente.

El sistema de caza de emergencia, introducido en septiembre de 2025, permite abatir osos o jabalíes en zonas residenciales u otras áreas habitadas mediante decisiones de los gobiernos municipales, de acuerdo con la ley revisada de protección y gestión de la fauna silvestre.

La mañana del domingo, un residente local que avistó al oso en la zona residencial alertó a la policía.

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