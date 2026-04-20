Cuatro investigadores japoneses figuran entre los galardonados con el Premio Breakthrough en Física Fundamental

Noticias

Tokio, 20 de abril (Jiji Press)—Un equipo internacional que incluye a cuatro investigadores de Japón ha sido galardonado con el Premio Breakthrough en Física Fundamental por la medición precisa del momento magnético de los muones, unas diminutas partículas subatómicas.

El anuncio se hizo el domingo, hora de Japón. Entre los investigadores japoneses premiados se encuentra Yamamoto Akira, profesor emérito de la Organización para la Investigación en Física de Altas Energías con Aceleradores (conocida por las siglas KEK).

Se cree que las mediciones precisas de los muones, que se llevan realizando desde la década de 1960, son clave para esclarecer fenómenos físicos que no pueden explicarse mediante el modelo estándar de la física.

Yamamoto y sus compañeros en esta investigación desarrollaron los imanes superconductores de alto rendimiento necesarios para las mediciones de precisión realizadas en el Laboratorio Nacional de Brookhaven y otras instituciones, lo que contribuyó a una mejora significativa de la precisión de las mediciones.

El Premio Breakthrough fue creado por empresarios de Silicon Valley y otras personas para reconocer logros destacados en el ámbito de la investigación científica.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]