La Asociación de Editores de Periódicos de Japón pide que se regulen los servicios de búsqueda basados en inteligencia artificial

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Tokio, 20 de abril (Jiji Press)—La Asociación de Editores de Periódicos de Japón (Nihon Shinbun Kyōkai) publicó el lunes un comunicado en el que insta al Gobierno a establecer normas sobre los servicios de búsqueda en línea impulsados por inteligencia artificial.

La asociación afirmó en un comunicado en su sitio web que los riesgos de que los servicios de búsqueda con IA “se aprovechen” de las noticias publicadas por los medios de comunicación y vulneren los derechos de autor están aumentando, y pidió al Gobierno que establezca normas con una perspectiva a largo plazo.

El comunicado señala que los servicios de búsqueda con IA son estructuralmente propensos a la recopilación no autorizada de contenidos en línea. La asociación afirmó que se están ignorando las negativas de las organizaciones de noticias a permitir el uso de sus artículos para el entrenamiento de IA, y sostuvo que “hay un límite a lo que puede hacer el titular de los derechos”.

Asimismo, subrayó la necesidad de revisar el sistema de derechos de autor, por ejemplo, estableciendo como obligación legal que las empresas respeten las negativas al uso de contenidos para el entrenamiento de IA. Si el ciclo de reproducción de contenidos se ve obstaculizado por el aprovechamiento indebido de artículos periodísticos, los medios no tendrán más opción que reducir su cobertura informativa, añadió.

La asociación instó al Gobierno japonés a adoptar medidas adicionales, afirmando que la información precisa es esencial para mantener y desarrollar la democracia.

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