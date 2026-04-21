Las aerolíneas JAL y ANA duplicarán los recargos por combustible en mayo

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Tokio, 20 de abril (Jiji Press)—Las aerolíneas Japan Airlines (JAL) y All Nippon Airways (ANA) anunciaron el lunes que duplicarán sus recargos por combustible para los vuelos internacionales reservados en mayo y junio debido al fuerte aumento de los precios del combustible de aviación a causa de las tensiones en Oriente Medio.

Las dos principales aerolíneas japonesas tenían previsto inicialmente subir los recargos en junio, pero ahora adelantarán los aumentos.

Para los vuelos desde Japón a Norteamérica y Europa, JAL aumentará su recargo de combustible de 29.000 a 56.000 yenes, mientras que ANA lo elevará de 31.900 a 56.000 yenes. En el caso de los vuelos a Corea del Sur, ambas aerolíneas duplicarán con creces sus recargos.

En respuesta a unos precios del combustible superiores a lo previsto, las compañías también planean elevar sus límites máximos de recargos incrementando el número de tramos a 18, frente a los 15 actuales.

Con los nuevos sistemas de tramos, JAL y ANA podrán aumentar los recargos en los vuelos a Norteamérica hasta un máximo de 59.000 yenes. No obstante, teniendo en cuenta el efecto de las ayudas gubernamentales, fijarán los recargos en el segundo nivel más alto para las reservas de mayo y junio.

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