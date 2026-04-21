Aumenta la demanda de papel higiénico en Japón a raíz de las tensiones en Oriente Medio

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Tokio, 21 de abril (Jiji Press)—La Asociación Japonesa del Papel informó que los envíos de papel higiénico, incluido el papel de aseo y los pañuelos de papel, en Japón aumentaron en marzo un 12,6 % con respecto al año anterior, hasta alcanzar las 188.000 toneladas.

Esto supuso el primer crecimiento de dos dígitos desde febrero de 2022, cuando los envíos aumentaron un 11,0 %, según los datos publicados el lunes por el grupo industrial.

“La demanda aumentó considerablemente a mediados de marzo debido a que los distribuidores y los hogares comenzaron a acumular grandes cantidades (de este tipo de papel) en respuesta a las tensiones en Oriente Medio”, declaró en una rueda de prensa el presidente de la asociación, Nozawa Tōru, quien preside también Nippon Paper Industries Co.

La tendencia al acaparamiento se ha calmado desde finales de marzo, señaló Nozawa. “No nos encontramos en una situación en la que debamos interrumpir el suministro de productos de forma inmediata”, añadió, instando a los consumidores a “reaccionar con calma”.

Durante la primera crisis del petróleo en 1973, los rumores sobre la escasez de suministros provocaron compras compulsivas de papel higiénico y otros productos. En esta ocasión, preocupaciones similares sobre una posible escasez de papel se extendieron por las redes sociales.

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