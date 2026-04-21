Japón retira, en principio, las restricciones a la exportación de equipamiento militar letal

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Tokio, 21 de abril (Jiji Press)—El Gobierno de Japón aprobó el martes una revisión de las directrices de aplicación de los Tres Principios sobre la Transferencia de Equipamiento de Defensa, eliminando la restricción de las “cinco categorías” que limitaba la exportación de equipos de producción nacional a “rescate, transporte, alerta, vigilancia y desminado”.

En adelante, en principio Japón podrá exportar equipos con capacidad letal o destructiva, como cazas o destructores. Además, en caso de que existan “circunstancias especiales”, se permitirá de forma excepcional la exportación a países involucrados en conflictos armados.

Según el Ejecutivo japonés, el objetivo de esta medida es reforzar la cooperación con países aliados y afines, y mejorar la “capacidad de sostenimiento en combate” en caso de contingencias. El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, subrayó en rueda de prensa: “impulsaremos estratégicamente la transferencia de equipos de defensa para crear un entorno de seguridad deseable y fortalecer la base industrial (nacional) que sustenta la capacidad de sostenimiento en combate”. Japón, que ha mantenido estrictas restricciones a la exportación de armamento como “Estado pacifista”, se enfrenta así a un importante punto de inflexión.

La decisión fue adoptada en el Consejo de Seguridad Nacional. Los equipos se clasificarán en función de su capacidad letal o destructiva. Las armas podrán ser exportadas a países que hayan suscrito con Japón acuerdos de transferencia de equipos y tecnología de defensa. En la actualidad son 17 países, entre ellos Estados Unidos, Australia y Filipinas. No habrá restricciones para la exportación de equipos que no sean considerados armamento.

La autorización de exportaciones concretas de armamento será evaluada por el Consejo de Seguridad Nacional. Se han establecido nuevos criterios de examen, como el impacto en el equilibrio militar entre el país destinatario y sus vecinos, así como su sistema de gestión y control, con el fin de reforzar la supervisión. Para evitar desvíos a terceros países, se intensificará el seguimiento tras la transferencia, incluyendo inspecciones in situ.

En la reunión del Gabinete del día 21 también se revisó el texto principal de los Tres Principios, incorporando la notificación posterior a la Dieta cuando se autoricen exportaciones. Sobre la ausencia de participación parlamentaria previa, la Secretaría de Seguridad Nacional explicó que “se ha seguido el ejemplo de países europeos que adoptan el mismo sistema parlamentario de gabinete”.

Asimismo, se flexibilizaron las restricciones a la inversión directa en el exterior relacionada con equipos de defensa. El Gobierno prevé establecer en adelante un mecanismo de consultas a nivel de directores generales entre los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Economía, Comercio e Industria y Finanzas, entre otros, para promover las exportaciones. Kihara destacó la relevancia de estas medidas afirmando que “garantizan la seguridad de Japón y contribuyen a la paz y la estabilidad de la región y de la comunidad internacional”.

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