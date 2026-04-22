Cancelan alrededor de 200 vuelos en Japón a causa de un fallo en el control del tráfico aéreo

Noticias

Tokio, 21 de abril (Jiji Press)—Un fallo ocurrido en la mañana del martes en el sistema de control de tráfico aéreo del Ministerio de Transporte de Japón provocó la cancelación de unos 200 vuelos, lo que afectó a alrededor de 30.000 personas.

Hasta las 15:00 horas, Japan Airlines (JAL) había cancelado 179 vuelos nacionales, principalmente con origen o destino en el aeropuerto de Haneda. Por su parte, All Nippon Airways (ANA) canceló 30 vuelos.

Se cree que el fallo fue causado por un problema interno del sistema, y no por un ciberataque. El ministerio está investigando la causa.

Según el ministerio, el problema se produjo alrededor de las 5:40 de la mañana en el sistema de envío y recepción de planes de vuelo entre las aerolíneas y el Centro de Control de Área de Fukuoka, en el suroeste de Japón. El fallo afectó a las operaciones en Haneda y en otros aeropuertos.

El problema se resolvió alrededor de las 10:50 de la mañana al cambiar a un sistema de respaldo.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]