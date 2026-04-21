Tres miembros de la Fuerza Terrestre de Autodefensa fallecen en un accidente durante unas maniobras de tiro con tanque

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Tokio, 21 de abril (Jiji Press)—Tres miembros de las Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón fallecieron el martes en un accidente ocurrido durante un ejercicio de tiro con tanque en el campo de entrenamiento de Hijūdai, en la prefectura de Ōita, en el suroeste del país.

Según la Fuerza Terrestre de Autodefensa y las autoridades locales de bomberos, un proyectil explotó alrededor de las 8:40 de la mañana, causando la muerte de tres militares varones de entre 20 y 40 años. Una miembro femenina de unos 20 años resultó herida y fue trasladada en helicóptero a un hospital, aunque se encuentra consciente.

El Cuartel General del Ejército Occidental de la Fuerza Terrestre de Autodefensa indicó que la explosión del proyectil se produjo durante un entrenamiento de una unidad de tanques, y que los cuatro miembros que se encontraban a bordo de un tanque Tipo 10 se vieron afectados por la detonación. No se han confirmado daños fuera del campo de entrenamiento.

En agosto del año pasado, dos miembros de la Fuerza Terrestre de Autodefensa murieron electrocutados por un rayo durante un ejercicio en el mismo campo de entrenamiento de Hijūdai.

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