La primera ministra Takaichi propone a México mantener conversaciones sobre seguridad económica

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Tokio, 21 de abril (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, propuso el martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ambos países establezcan un marco para debatir cuestiones de seguridad económica.

En una conversación telefónica de 20 minutos, ambas líderes abordaron la situación en torno a Irán y acordaron reforzar la cooperación, incluso en materia de suministro energético.

El marco de discusión sobre seguridad económica fue propuesto dado que numerosas empresas japonesas operan en México, país rico en recursos minerales. Ambos gobiernos decidirán los detalles en conversaciones a nivel de trabajo.

Takaichi instó al Gobierno mexicano a facilitar las condiciones para que las empresas japonesas puedan hacer negocios en el país. Las dos mandatarias también acordaron colaborar para fortalecer las relaciones comerciales bilaterales.

Esta fue la primera conversación telefónica entre líderes de Japón y México desde enero de 2018.

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