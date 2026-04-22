Tōei lanza una nueva marca de videojuegos
NoticiasEconomía Entretenimiento Tecnología
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Tokio, 21 de abril (Jiji Press)—Tōei Co. anunció el martes la creación de una nueva marca de videojuegos, Toei Games, con la que pretende publicar juegos para ordenadores personales y videoconsolas.
El estudio japonés comercializa en la actualidad juegos para smartphone protagonizados por los personajes de sus películas y series de anime. La empresa planea convertir la marca de videojuegos en una nueva fuente de ingresos, además de sus negocios cinematográficos y televisivos.
Toei Games ofrecerá juegos creados por desarrolladores externos, tanto en Japón como en el extranjero, además de los basados en las películas y el anime del estudio, con la intención de crear propiedad intelectual desde cero.
“Aprovecharemos la experiencia adquirida en nuestra producción audiovisual para ofrecer a los jugadores de todo el mundo un entretenimiento exclusivo de Tōei”, afirmó el presidente y director ejecutivo, Yoshimura Fumio.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]