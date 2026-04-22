Tōei lanza una nueva marca de videojuegos

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Tokio, 21 de abril (Jiji Press)—Tōei Co. anunció el martes la creación de una nueva marca de videojuegos, Toei Games, con la que pretende publicar juegos para ordenadores personales y videoconsolas.

El estudio japonés comercializa en la actualidad juegos para smartphone protagonizados por los personajes de sus películas y series de anime. La empresa planea convertir la marca de videojuegos en una nueva fuente de ingresos, además de sus negocios cinematográficos y televisivos.

Toei Games ofrecerá juegos creados por desarrolladores externos, tanto en Japón como en el extranjero, además de los basados en las películas y el anime del estudio, con la intención de crear propiedad intelectual desde cero.

“Aprovecharemos la experiencia adquirida en nuestra producción audiovisual para ofrecer a los jugadores de todo el mundo un entretenimiento exclusivo de Tōei”, afirmó el presidente y director ejecutivo, Yoshimura Fumio.

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