Sanrio, responsable de Hello Kitty, se incorporará al sector de los videojuegos

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Tokio, 21 de abril (Jiji Press)—La empresa japonesa Sanrio, conocida por producir artículos del personaje Hello Kitty, anunció el martes que entrará de lleno en la industria de los videojuegos, con el lanzamiento de su primer título en otoño.

Sanrio aspira a ampliar su base global de seguidores de Hello Kitty y otros personajes populares mediante el desarrollo de juegos centrados en dichos personajes.

De unos diez títulos que se lanzarán en los próximos tres años bajo la nueva marca Sanrio Games, el primero, un videojuego de fiesta titulado “Sanrio Party Land” para las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, debutará a nivel mundial en otoño.

El título incluirá más de 45 minijuegos originales en los que aparecerán más de 145 personajes de Sanrio.

La empresa también está considerando vincular sus juegos con servicios existentes, como los parques temáticos.

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