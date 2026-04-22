Japón suma ya 299 casos de sarampión desde enero
Tokio, 22 de abril (Jiji Press)—El número de casos de sarampión en Japón desde enero ha alcanzado los 299, según un informe preliminar reciente del Instituto Japonés para la Seguridad Sanitaria.
El total registrado hasta principios de abril ya supera los 265 casos contabilizados en todo el año pasado. En la semana que finalizó el 12 de abril, las instituciones médicas de todo el país notificaron 56 casos de sarampión.
Tokio ha registrado hasta ahora el mayor número por prefectura este año, con 108 casos, seguida de Kanagawa con 31, Kagoshima con 28, y Chiba y Aichi con 23 cada una. En la última década, el total anual más alto fue de 744 casos en 2019.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se propaga por el aire, con síntomas que incluyen fiebre alta, erupción cutánea y encefalitis. El Ministerio de Salud insta a la población a vacunarse.
