La aerolínea ANA estudia introducir recargos por combustible en los vuelos nacionales

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Tokio, 22 de abril (Jiji Press)—El miércoles se conoció que la aerolínea japonesa All Nippon Airways (ANA) está considerando introducir recargos por combustible en los vuelos nacionales a partir del ejercicio fiscal 2027.

Los precios del combustible de aviación están aumentando a causa de la creciente inestabilidad en Oriente Medio, lo que dificulta cada vez más que la aerolínea mantenga la rentabilidad en las rutas nacionales. Los detalles del sistema de recargos se definirán más adelante.

Su principal rival, Japan Airlines (JAL), prevé introducir recargos por combustible en los vuelos nacionales en abril de 2027, mientras que Skymark Airlines estudia una medida similar ya desde la primavera de ese mismo año.

ANA ya había indicado su intención de considerar la adopción de recargos mientras observaba la evolución de los costes del combustible. Se cree que ha concluido que el difícil entorno empresarial derivado de los elevados precios del combustible probablemente persistirá.

Entre las aerolíneas japonesas, solo Fuji Dream Airlines, una compañía regional con sede en la ciudad de Shizuoka, en el centro de Japón, aplica recargos por combustible en las tarifas nacionales. La aerolínea planea aumentar los recargos para los billetes que se emitan en mayo hasta cuatro veces respecto al mes anterior, en respuesta al encarecimiento del combustible.

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