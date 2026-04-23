Advierten sobre la difusión de bulos en redes sociales tras el terremoto ocurrido el lunes en el noreste de Japón

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Tokio, 23 de abril (Jiji Press)—Varios bulos y mensajes con información falsa fueron detectados en redes sociales como X (antigua Twitter) a raíz del terremoto de magnitud 7,7 ocurrido el pasado lunes 20 de abril, que registró una intensidad 5 alta en la escala japonesa en la prefectura de Aomori. Los expertos piden “guardar las distancias con las redes sociales cuando sea necesario y utilizar sitios web de organismos públicos” a la hora de obtener información sobre las catástrofes.

En X, inmediatamente después del temblor, se sucedieron publicaciones que afirmaban que se trataba de un “terremoto artificial”. Aunque el epicentro se situó frente a la costa de Sanriku, también se difundieron varias publicaciones que atribuían el temblor al buque de perforación en aguas profundas Chikyū, operado por la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marítimo-Terrestre (JAMSTEC), que se encontraba realizando actividades de prospección frente a la costa de Hidaka, en Hokkaidō; algunas de ellas superaron las 50.000 visualizaciones.

Ninguna de estas publicaciones presentaba fundamentos científicos. Un responsable de la institución negó su contenido, afirmando que “las perforaciones del buque de investigación no pueden influir en el movimiento de la Tierra en su conjunto”.

Según un análisis realizado por la agencia Jiji Press con la herramienta de análisis de redes sociales Brandwatch, el número de publicaciones en X (incluidos reposts) que mencionaban términos como “terremoto artificial” aumentó inmediatamente después del sismo del día 20, superando las 6.000 hasta el día 21. Entre ellas había también publicaciones que advertían sobre la desinformación, como “cuidado con los bulos”, pero representaban aproximadamente el 20 % del total.

En la aplicación de microblogging Threads se publicó, varios días antes del terremoto, un mensaje que decía “se producirá un sismo de intensidad 5 o superior”, que acumuló cerca de 10.000 “me gusta” hasta el día 21. Esta cuenta ya había repetido anteriormente publicaciones como “pronto habrá un terremoto” sin aportar fundamento alguno. La Agencia Meteorológica de Japón señala que “con el conocimiento científico actual es difícil predecir terremotos, y la información que especifica fecha y lugar para anticiparlos debe considerarse un bulo”.

En la aplicación de vídeos TikTok también se difundieron imágenes que parecían haber sido generadas mediante inteligencia artificial, en las que se veía a personas evacuando edificios derrumbados. En esta aplicación, al buscar términos como “terremoto”, aparece un aviso que insta a verificar la información en fuentes fiables.

Instituto Internacional de Investigación en Ciencia de Desastres de la Universidad de Tōhoku, el profesor asociado Satō Shōsuke (especialista en ciencia de la información sobre desastres), señala que “tras producirse un desastre es fácil sentirse ansioso, y la información poco fiable tiende a circular con rapidez”, y añade que “recabar la información necesaria a través de sitios web de organismos públicos y mantener cierta distancia de las redes sociales es también una opción”.

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