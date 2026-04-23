Japón estudiará la introducción de restricciones de edad para usar las redes sociales

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Tokio, 23 de abril (Jiji Press)—El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón pidió a un panel de expertos que delibere sobre medidas contra la dependencia de las redes sociales entre los jóvenes. Durante una reunión celebrada el miércoles, presentó un borrador de puntos de discusión en el que insta a examinar la conveniencia de introducir límites de edad al inicio del uso de estos servicios.

Asimismo, se solicitará a las empresas que evalúen los riesgos de adicción de sus propios servicios y que hagan públicos aspectos como los métodos para configurar funciones destinadas a prevenir dicha dependencia.

Por otro lado, respecto a la imposición de un límite de edad uniforme para el uso de redes sociales, como el introducido en Australia, el ministerio mostró cautela, señalando que “constituyen un medio de comunicación para los jóvenes y los riesgos varían según el servicio”. En la reunión se planteó también la opinión de que “debería hacerse obligatoria la verificación de edad por parte de las empresas”.

Además, se indicó que, cuando se confirme que el usuario es un menor, sería adecuado que funciones como el “control parental”, que permite a los tutores gestionar el uso de internet por parte de los hijos, estén activadas por defecto desde la configuración inicial. Junto con la restricción de publicidad inapropiada, se consideró necesario debatir también la conveniencia de hacer obligatorias estas funciones para evitar que los propios menores publiquen imágenes problemáticas u otros contenidos inadecuados.

El ministerio prevé elaborar un informe para el próximo verano. Posteriormente, en coordinación con organismos competentes como la Agencia para la Infancia y la Familia de Japón, debatirá medidas que podrían incluir reformas legales, con el objetivo de presentar una orientación antes de que finalice el año.

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