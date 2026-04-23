La Cámara Baja de la Dieta aprueba un proyecto de ley para establecer un consejo nacional de inteligencia

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Tokio, 23 de abril (Jiji Press)—La Cámara de Representantes de la Dieta aprobó el jueves un proyecto de ley para crear un consejo nacional de inteligencia destinado a reforzar las capacidades de inteligencia del Gobierno.

El proyecto de ley fue aprobado por una mayoría durante una sesión plenaria en la Cámara Baja del parlamento japonés, con el apoyo de la coalición gobernante formada por el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), así como de la Alianza de la Reforma Centrista (ARC) y el Partido Democrático para el Pueblo (PDP), en la oposición.

Se espera que el apoyo del PDP contribuya a que el proyecto de ley sea promulgado durante la actual sesión de la Dieta tras pasar por la Cámara de Consejeros, la Cámara Alta, donde la coalición gobernante no cuenta con una mayoría de escaños.

El proyecto de ley propone la creación de un consejo nacional de inteligencia, que estaría presidido por la primera ministra, y de una oficina nacional de inteligencia que actuaría como su secretaría.

El consejo previsto investigará y debatirá importantes actividades de inteligencia relacionadas con la seguridad nacional y el terrorismo, y establecerá una política básica para hacer frente a las operaciones de influencia llevadas a cabo por grupos extranjeros.

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