El PLD propone enviar dragaminas al estrecho de Ormuz

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Tokio, 23 de abril (Jiji Press)—El Partido Liberal Democrático, en el poder, afirmó el jueves que propondrá el envío de dragaminas al estrecho de Ormuz una vez que se alcance un alto el fuego oficial en la guerra de Irán.

El PLD afirmó que, si las minas continúan obstaculizando la libre navegación en el estrecho incluso después de que se haya alcanzado un alto el fuego, el Gobierno japonés debería plantearse el envío de dragaminas de las Fuerzas de Autodefensa.

En virtud de ley de las Fuerzas de Autodefensa, Japón puede enviar buques dragaminas para retirar las minas que quedan tras el fin de los combates.

La propuesta del PLD también aboga por garantizar fuentes alternativas de suministro de nafta, una materia prima para productos petroquímicos, y por liberar reservas adicionales de petróleo si fuera necesario.

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