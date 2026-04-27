Los incendios forestales en Iwate arrasan ya 1.370 hectáreas

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Morioka, prefexctura de Iwate, 27 de abril (Jiji Press)—Los incendios forestales que afectan a la prefectura nororiental japonesa de Iwate continúan propagándose. A las 6:00 horas del domingo arrasaban ya unas 1.370 hectáreas.

Según informaron las autoridades municipales, los incendios en la localidad de Ōtsuchi han movilizado a unos 1.500 bomberos locales y otros equipos de respuesta, pero aún no se vislumbra su contención.

Las órdenes de evacuación abarcan a unas 1.500 viviendas, es decir, alrededor de 3.200 residentes, lo que representa aproximadamente el 30 % de la población del municipio.

A las 19:00 del domingo, unas 200 personas se habían refugiado en siete centros de evacuación. Ese mismo día, la localidad abrió un refugio adicional que permite a los evacuados llevar a sus mascotas.

Los incendios en zonas forestales montañosas se detectaron por primera vez el miércoles: uno alrededor de las 13:50 en el distrito de Kozuchi y otro hacia las 16:30 en el distrito de Kirikiri.

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