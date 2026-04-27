La primera ministra Takaichi no considera necesario un presupuesto adicional en respuesta a la crisis en Oriente Medio

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Tokio, 27 de abril (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, afirmó el lunes que, por el momento, no ve necesario que el Gobierno elabore un presupuesto adicional para el ejercicio fiscal 2026 con el fin de aplicar medidas económicas en respuesta a la actual crisis en Oriente Medio.

Durante una reunión de la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Consejeros, la Cámara Alta de la Dieta, Takaichi también adoptó una postura cautelosa respecto a realizar un llamamiento al ahorro energético, por ejemplo, de combustible, y afirmó: “En estos momentos no se deben paralizar las actividades económicas”.

La primera ministra afirmó que, mientras vigila de cerca el impacto de la evolución de la situación en Oriente Medio sobre la economía, el Gobierno hará uso de los fondos de reserva incluidos en el presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2026 si fuera necesario. “Seguiremos atentamente cómo evoluciona la situación y adoptaremos sin vacilación las medidas que sean necesarias”, señaló. Los fondos de reserva contemplados en el presupuesto completo del año fiscal 2026, aprobado a principios de abril, ascienden a 1 billón de yenes.

En cuanto a la creciente preocupación pública por posibles interrupciones en el suministro de combustible y productos petrolíferos, Takaichi Sanae reiteró que el Gobierno “ha asegurado suministros suficientes para todo el país mediante la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento y la liberación de reservas de petróleo”.

“Nos esforzaremos al máximo para evitar cualquier impacto negativo en la vida de la población, sus medios de subsistencia y las actividades económicas”, afirmó la primera ministra.

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