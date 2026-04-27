Supervivientes de la bomba atómica piden la abolición de las armas nucleares en Nueva York

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Nueva York, 26 de abril (Jiji Press)—Un grupo de hibakusha, supervivientes de los bombardeos atómicos estadounidenses de 1945 en Hiroshima y Nagasaki, reclamaron el domingo la abolición de las armas nucleares durante una manifestación celebrada en Nueva York, en la que corearon el lema “No more Hiroshima, No more Nagasaki” (“Nunca más Hiroshima, nunca más Nagasaki”).

Según el organizador estadounidense de la protesta, más de 200 hibakusha y otras personas, incluidos hijos de víctimas de las bombas atómicas y activistas, marcharon durante un kilómetro hasta la sede de la Organización de las Naciones Unidas, un día antes del inicio de la conferencia de revisión de 2026 del Tratado de No Proliferación Nuclear.

En un discurso durante un acto previo a la marcha, Hamasumi Jirō, secretario general de la Asociación Nacional de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómica y de Hidrógeno de Japón (Nihon Hidankyō), organización galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2024, afirmó: “No debemos enviar a nuestros hijos y nietos, ni a personas de todo el mundo, a un infierno atómico”. Añadió que la conferencia de revisión será “un punto de inflexión” para el tratado.

Subrayando que “el tiempo que nos queda con los hibakusha es ahora limitado”, Saitsu Yua, estudiante de secundaria y embajadora de la paz de la prefectura de Nagasaki, declaró: “Estoy convirtiéndome… en quien continuará lo que los hibakusha han transmitido, y me gustaría invitarles a que se unan a mí”.

Por su parte, Yamashita Shinobu, procedente de Osaka y que fue expuesta a la radiación en el bombardeo de Hiroshima cuando tenía dos años, señaló: “Siento que el valor del Tratado de No Proliferación Nuclear ha ido disminuyendo gradualmente”. “Espero que el tratado recupere vitalidad y funcione adecuadamente para lograr la abolición de las armas nucleares”, añadió.

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