Japan Airlines probará robots humanoides para tareas de asistencia en tierra en los aeropuertos

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Tokio, 28 de abril (Jiji Press)—La aerolínea Japan Airlines (JAL) y la empresa GMO AI & Robotics Corp., una filial de GMO Internet Group Inc., han anunciado un experimento de demostración para utilizar robots humanoides en operaciones de asistencia en tierra en el aeropuerto de Haneda, en Tokio.

La prueba, de aproximadamente tres años de duración, comenzará el próximo mes con el objetivo de reducir la necesidad de mano de obra y aliviar la carga de trabajo de los empleados en un contexto de grave escasez de personal en el sector.

En el ensayo, anunciado el lunes, dos robots fabricados en China realizarán tareas como el transporte de contenedores y la apertura y cierre de palancas que los aseguran. En el futuro, se prevé que los robots puedan operar de forma autónoma, lo que ampliaría el tipo de tareas que pueden desempeñar.

JAL emplea a unos 4.000 trabajadores en labores de asistencia en tierra, que a menudo implican trabajar en espacios reducidos. La compañía decidió probar robots humanoides con el fin de ahorrar mano de obra aprovechando al mismo tiempo las instalaciones existentes.

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