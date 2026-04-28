Tokyo Gas anuncia su primera subida de tarifas en 46 años

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Tokio, 27 de abril (Jiji Press)—La compañía Tokyo Gas anunció el lunes que elevará su tarifa básica de gas para los hogares en 150 yenes a partir del consumo de octubre debido, entre otros motivos, al aumento de los costes laborales.

Excluyendo los periodos de subida del impuesto al consumo, será el primer incremento de este tipo realizado por la empresa en 46 años, desde 1980, en plena segunda crisis del petróleo.

Todos los hogares clientes en el área metropolitana de Tokio se verán afectados por la subida. Las tarifas de gas para muchos clientes corporativos también aumentarán, en un 2,7 % de media. En total, las subidas afectarán a unos 8,66 millones de contratos.

La tarifa mensual para un hogar estándar que consume 30 metros cúbicos de gas pasará de 5.734 yenes a 5.884 yenes. El aumento de la tarifa por consumo en los hogares promedio de la prefectura de Gunma será considerable, con una subida de 241 yenes en la cuota mensual, pasando de 6.669 a 6.910 yenes.

La empresa afirma que el aumento de los precios del combustible provocado por las tensiones en Oriente Medio no se ha tenido en cuenta en esta subida.

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